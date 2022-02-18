РИАМО - 18 фев. Дети, учащиеся в столичном центре реабилитации и образования №7 изучают естественные науки в цифровой лаборатории и програмируют при помощи робота-манипулятора, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Центр реабилитации и образования №7 уже несколько лет является одним из ведущих учреждений нашего департамента по тестированию и внедрению инновационных решений.

«Новые разработки позволяют нам улучшать индивидуальные программы комплексной реабилитации детей с особенностями развития и здоровья, делая процессы реабилитации и образования более эффективными. Мы начали пилотное тестирование нескольких образовательных разработок: учебного роботизированного комплекса, цифровой лаборатории и обучающего курса по финансовой грамотности», — отметил глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

Он добавил, что после подведения итогов тестирования специалисты дадут экспертное заключение об эффективности технологий. Кроме того, будет уделено внимание таким важным факторам, как удобность применения инноваций педагогами, а также вовлеченность детей в образовательный процесс.

По словам Стружака, в настоящее время в школе проводят тестирование учебного роботизированного комплекса. Он состоит из манипулятора и цифровой платформы для управления и обучения.

Устройство способно при помощи заменяемых инструментов поднимать небольшие предметы, имитировать сварочные работы и проводить ряд других задач.

В школе имеется цифровая лаборатория. С ее помощью ученики начальных классов могут проводить несложные опыты. Старшеклассники могут осваивать эксперименты по химии, физике, естествознанию. ​