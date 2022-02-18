РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. 130 юных спортсменов 2009-2011 годов рождения из Москвы и Московской области приняли участие в турнире по греко-римской борьбе в центре единоборств городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Соревнования были посвящены наступающему Дню защитника Отечества. Заместитель главы администрации Мытищ Владимир Агеев поблагодарил всех участников соревнований, отметил их высокий уровень подготовки и принял участие в награждении победителей и призеров.

По итогам турнира мытищинские единоборцы завоевали 10 медалей разных достоинств. Победителями соревнований стали Арсен Адылбеков, Богдан Черкасов, Али Магарамов. Серебряную медаль завоевал Алексей Шишканов. На третью ступень пьедестала почета поднимались Тимофей Осоргин, Артем Абасов, Петр Шевердяев, Егор Левин, Святослав Кадыров, Джамалудин Оцоков.