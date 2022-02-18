РИАМО - 18 фев. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация не хотела допускать российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира на зимней Олимпиаде в Пекине, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил спортсменке продолжать участие в Играх, сообщает Федеральное агентство новостей.

В декабре 2021 года 15-летняя Валиева сдала положительную допинг-пробу, в анализах девушки выявили запрещенное вещество триметазидин, однако об этом стало известно лишь во время проведения Олимпиады. На тот момент российская сборная уже выиграла командный турнир.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило спортсменку от участия в соревнованиях, она оспорила решение. В ответ МОК подал апелляцию. Спортивный арбитражный суд разрешил спортсменке продолжить выступления, однако Международный олимпийский комитет принял решение о том, что результаты Валиевой на Играх будут считаться предварительными до окончания разбирательств с допинговым скандалом. Также МОК решил не проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира.

«Мы оспорили это решение, мы пошли в суд, мы проиграли дело в суде. Нам надо уважать верховенство права, если мы не будем уважать его, будем под себя подстраивать законы и правила, международного спорта не будет», — отметил Томас Бах.

Камила Валиева была лучшей после короткой программы, но в итоге заняла 4 место, спортсменка дважды упала в последующей произвольной программе и получила 224,09 балла. Золото взяла россиянка Анна Щербакова (255,95 балла), серебро – у Александры Трусовой (251,73 балла), бронза – у японки Каори Сакамото (233,13 балла).