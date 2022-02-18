РИАМО - 18 фев. Избиение сотрудников полиции двумя молодыми людьми на станции «Тульская» московского метро попало на видео.

Видеозапись опубликовало РЕН ТВ в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как полицейский на платформе пытается задержать мужчину в красной куртке и валит его на пол. На помощь к нему приходит коллега. Вместе они пытаются утихомирить хулигана.

В какой-то момент со спины на полицейских с разбегу прыгает другой мужчина. В прыжке он ногой ударяет одного полицейского, который падает. Затем дебошир начинает бить руками другого правоохранителя, пытаясь освободить своего приятеля.

Пассажиры, которые находились на станции, в конфликт предпочли не вмешиваться.

В настоящий момент оба мужчины 2000 и 2003 годов рождения задержаны. СК возбудил дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.