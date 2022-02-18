РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. Команда 2004-2005 г. р. отделения мини-футбола мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» досрочно стала победителем первенства Московской области, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

За 2 тура до завершения турнира подопечные Алексея Рыбалкина обеспечили себе досрочное чемпионство. После победы над командой спортшколы Солнечногорска со счетом 7:3 мытищинцы оказались в зоне недосягаемости от ближайших преследователей. Эта победа стала 14-ой в 14 матчах сезона. Впереди еще 2 игры в Орехово-Зуеве и Щелкове.

На турнирный расклад они не повлияют, но игрокам и тренерам хочется завершить сезон с максимальным результатом.

Футболисты 2006-2007 г. р. также переиграли сверстников из Солнечногорска с результатом 4:3. Воспитанники Антона Попова продолжают борьбу за серебряные награды областного первенства как раз с командой из Солнечногорска. В этой возрастной группе досрочную победу обеспечили себе ребята из Щелкова.