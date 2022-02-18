РИАМО - 18 фев. Власти подмосковного Реутова намерены привлечь до конца текущего года 21 млрд рублей инвестиций, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Всего за 5 лет в экономику города инвестировано более 90 млрд рублей. В прошлом году привлечено 19,5 млрд рублей, в том числе в проекты бизнеса – 8,2 млрд рублей, это 40% всего объема инвестиций. План на 2022 год – 21 млрд рублей», – сказал Каторов.

Он отметил, что городской округ является достаточно привлекательным для бизнеса и, несмотря на отсутствие свободной земли, объем инвестиций в основной капитал ежегодно увеличивается.

«В 2021 году в городе создано 1,4 тыс. новых рабочих мест, всего за последние 5 лет – 6 тыс. рабочих мест. План на 2022 год – 1,5 тыс. новых рабочих мест», – подчеркнул глава Реутова.

Он отметил, что на территории муниципалитета продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, таких как модернизация производства и техническое перевооружение АО «ВПК «НПО машиностроения» (инвестиции в 2021 году составили 700 млн рублей), 900 млн рублей было направлено на ревитализацию Реутовской хлопкопрядильной фабрики, где создано 450 рабочих мест.

Также реализуются проекты строительства центра по техническому обслуживанию автомобилей, производственных корпусов и другие.