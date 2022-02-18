РИАМО - 18 фев. Строители начали монтаж балок пролетного строения путепровода через Дмитровское шоссе в Лобне. Всего смонтируют 42 железобетонные балки, из них уже готовы 14. Искусственное сооружение протяженностью 120 м войдет в транспортную развязку в составе Северного обхода, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

Строительство Северного обхода ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Обход обеспечит жителей Лобни транспортной связью с Дмитровским и Рогачевским шоссе, избавит от простаивания в многочасовых пробках на ж/д переезде, позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузит внутреннюю улично-дорожную сеть. 20-30 минут будет достаточно для въезда и выезда из города. Транспортная доступность улучшится для более чем 90 тыс. жителей.

«Общая протяженность развязки на Дмитровском шоссе составит свыше 2 км, также будет выполнена реконструкция участка автодороги с устройством переходно-скоростных полос. Завершить строительство развязки планируется в 2024 году», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В связи с крайней востребованностью и важность Северного обхода Лобни, работы идут одновременно на всех участках строительства автодороги. Параллельно продолжается возведение путепровода через автодорогу Хлебниково – Рогачево – Луговая и путепровода через железную дорогу Савеловского направления. Движение по данным участкам планируют запустить в конце текущего года.

Путепровод через железную дорогу уже готов на 85%. Завершена сборка металлоконструкций пролетного строения, пролет опустили в проектное положение. Осенью планируется обустроить железобетонную плиту проезжей части. Сейчас устраивают подходы путепровода – отсыпают земляное полотно со стороны Дмитровского шоссе и микрорайона Луговая. Общая протяженность участка составит 4,7 км, из них длина путепровода – 210 м.

На 95% возвели подпорную стену, монтируют опоры путепровода через дорогу Хлебниково – Рогачево – Луговая. В середине марта планируют приступить к монтажу балок пролетного строения искусственного сооружения. Всего будут смонтированы 14 балок, длина путепровода составит порядка 40 м.

В начале 2023 года начнут заключительный этап Северного обхода: будут строить направленный съезд эстакадного типа в сторону аэропорта Шереметьево протяженностью 1,1 км. Эстакада обеспечить дополнительный выезд в сторону Старошереметьевского шоссе и улучшит транспортную доступность аэрогавани. Завершить работы планируется к 2025 году.

Общая протяженность Северного обхода Лобни составит 8 км. Движение запустят по 6 полосам, перспективная пропускная способность – свыше 120 тыс. автомобилей в сутки.