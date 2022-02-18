РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в пятницу оценил работу предприятия по изготовлению мебели Mr. Doors — компании с 26-летней историей развития, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Это предприятие занимается изготовлением мебели самого разного сегмента. <...> Они занимаются именно под заказ. У них есть свои бригады по монтажу», — сказал Ружицкий.

Он добавил, что производство есть в поселке Малаховка Люберец и Костроме. Большая часть сотрудников — люберчане. Также на производстве трудятся жители близлежащих горокругов и Москвы. По словам главы, в среднем рабочие получают зарплату 70 тыс. рублей.

«Я надеюсь, что предприятие будет дальше развиваться. Сегодня, конечно, это непросто. Они все время в движении. Отрабатывают технологию», — подытожил Ружицкий.