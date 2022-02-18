РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Часть микрорайона Опалиха в подмосковном Красногорске вновь осталась без холодного водоснабжения из-за аварии на сетях, сообщается в официальном Telegram-канале администрации горокруга.

Перекрыто ХВС в микрорайоне Опалиха на улице Чапаева до Опалиховской гимназии, на улицах Широкая, Оптиков, Лермонтова, Свердлова, в Широком и Физкультурном переулках. Причиной стала утечка на водопроводе. Восстановительные работы проводит аварийная бригада ООО «ТНК».

Ранее о подобной аварии сообщалось 17 февраля.