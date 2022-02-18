РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Утром в пятницу движение автотранспорта затруднено на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».
В сторону центра поток замедляется в районе Опалихи. Участок дороги протяженностью 5,5 км обозначен на карте желтым и красным цветами.
Сохраняются трудности в движении на съездах на Волоколамское шоссе с улиц Речной, Народного ополчения, Успенской и Вилора Трифонова.
Пробки наблюдаются и при движении в область. Напряженная дорожная ситуация от ТЦ «Солнечный рай» до хореографической школы «Вдохновение».
Затруднено движение также на эстакаде, ведущей на Ильинское шоссе.
В целом сервис оценивает ситуацию на дорогах округа на 5 баллов из 10.
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