РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Утром в пятницу движение автотранспорта затруднено на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

В сторону центра поток замедляется в районе Опалихи. Участок дороги протяженностью 5,5 км обозначен на карте желтым и красным цветами.

Сохраняются трудности в движении на съездах на Волоколамское шоссе с улиц Речной, Народного ополчения, Успенской и Вилора Трифонова.

Пробки наблюдаются и при движении в область. Напряженная дорожная ситуация от ТЦ «Солнечный рай» до хореографической школы «Вдохновение».

Затруднено движение также на эстакаде, ведущей на Ильинское шоссе.

В целом сервис оценивает ситуацию на дорогах округа на 5 баллов из 10.