РИАМО - 18 фев. Жители Подмосковья приглашаются к участию в акции в поддержку российского лыжника Александра Большунова, который будет выступать на Олимпиаде в Пекине. Во всех парках области организуют раздачу ленточек с триколором, которые можно прикрепить к одежде. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В воскресенье, 19 февраля, в 9 утра российский лыжник Александр Большунов побежит 50 км свободным стилем на зимней Олимпиаде-2022. Для того, чтобы поддержать спортсмена, во всех парках Подмосковья пройдет специальная акция, которая называется #БежимсБольшуновым.

«Каждый, кто придет в парк, получит ленточку с триколором, которого так не хватает российским спортсменам в Пекине. Прикрепив ее к экипировке, участник акции сможет пробежать свою дистанцию, а затем выложить фото с этим хештегом. Их обязательно увидит наш лыжник. Акция пройдет в пятницу и субботу», – сообщили в пресс-службе.

25-летний Большунов уже стал героем ОИ-2022. Он завоевал сразу 4 медали: 2 золота – в скиатлоне и эстафете, серебро – в раздельном старте классическим стилем на 15 км, бронзу – в командном спринте.

Большунов также является двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем лыжной многодневной гонки Тур де Ски.

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