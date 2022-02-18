РИАМО - 18 фев. Правоохранители задержали второго мужчину, который избил полицейских на станции метро «Тульская» и сбежал, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 17 февраля на «серой» ветке метро. Сотрудники полиции остановили на платформе двух мужчин, чтобы проверить у них документы. Один из них категорически отказывался, после чего начал толкать правоохранителей. Второй мужчина ударил ногой сотрудника, а второму полицейскому несколько раз нанес удары в голову, после чего скрылся.

Первого хулигана удалось задержать на месте происшествия. Возбуждено дело по факту применение насилия в отношении представителя власти.

«Оперативно было установлено местонахождение второго подозреваемого 2003 года рождения. Он задержан, с ним проводятся следственные действия», – сказала Иванова.

Обоих молодых людей планируют поместить под стражу.