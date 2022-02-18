РИАМО - 18 фев. В Подмосковье продолжаются поиски тела мужчины, который провалился под лед в Одинцовском городском округе, всего обследовано более 2,3 км реки, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

6 февраля экс-замминистра юстиции РФ Владимир Ялунин катался на квадроцикле по замерзшей реке и провалился под лед. Место разлома льда на Москве-реке и транспортное средство были обнаружены.

«От места провала вниз по течению обследовано 2,355 тыс. м», - уточнили в ведомстве.

Всего спасатели обследовали площадь более 43,5 тыс. кв. м, в том числе при участии водолазов. Работы завершили 17 февраля в 14:00. Будет проводиться ежедневное патрулирование береговой линии. Полыньи оградили сигнальной красно-белой лентой.