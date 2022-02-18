РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Компанию «ТИЗ Русская деревня» оштрафовали за загрязнение реки в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области вынесли 4 постановления об административном наказании компании «ТИЗ Русская деревня», которая эксплуатирует очистные сооружения в городском округе Красногорск. Наказание определено по итогам рассмотрения материалов проверки, проведенной Межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области.

«Сотрудники прокуратуры установили, что сооружения не поставлены на учет в реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, выявлен факт загрязнения реки Грязевы, куда сбрасываются сточные воды: лабораторный анализ проб воды, взятых в точке сброса, установил превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», - пояснил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Он добавил, что по совокупности нарушений компания и ее должностное лицо оштрафованы на общую сумму 235 тыс. рублей.

Глава Минэкологии напомнил, что в прошлом году за аналогичное нарушение была наказано ООО «Фокса», которое эксплуатирует очистные сооружения вблизи деревни Желябино городского округа Красногорск. Компания была уличена в сбросе недостаточно очищенных сточных вод в безымянный ручей, впадающий в реку Грязеву.