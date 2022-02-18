РИАМО - 18 фев. Российская столица стала участником Глобального совета по устойчивому туризму (Global Sustainable Tourism Council — GSTC). Это первый присоединившийся к организации город среди субъектов РФ, сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

Также в совет входят Берлин, Сингапур, Ванкувер, Афины, Валенсия и другие зарубежные города.

«Членство столицы в этой международной организации простимулирует представителей отрасли активнее внедрять принципы устойчивого туризма. Для Москвы, как современного мегаполиса, важно придерживаться устойчивого развития во всех ключевых сферах, в том числе туристической», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что в 2019 году туризм привлек в столичный бюджет 147 млрд рублей. В этой сфере или смежных отраслях в городе работают 500 тыс. горожан.

GSTC разрабатывает критерии устойчивости для туристического рынка. В эти критерии входят социально-экономические, культурные и экологические аспекты.

Кроме того, организация занимается аккредитацией предприятий, которые сертифицируют туристические направления, отели и туроператоров по указанным параметрам.

Одна из главных концепций устойчивого туризма заключается в бережном обращении с природой, а также в заботе об экономике и социальной сфере туризма. При этом многие турорганизации столицы уже поддерживают данные принципы и работают по ним.