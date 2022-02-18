РИАМО - 18 фев. В Москве 17 февраля стало самым теплым днем с начала зимы – температура достигла плюс 3,5 градуса и побила рекордные показатели 15 февраля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Москва обновила теплый рекорд нынешней зимы. За свистом ветра циклонических баталий как-то оказался незаметен (может только для меня) тот факт, что минувший четверг, 17 февраля, в Москве оказался самым теплым днем с начала нынешней зимы», – написал Леус в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, максимальная температура воздуха в столице на главной метеостанции ВДНХ составила плюс 3,5 градуса. До этого в лидерах был день 15 февраля, тогда температура оказалась на 0,1 градуса ниже.

Ранее Леус сообщал, что североатлантический циклон «Иления» принесет в Московский регион дожди, порывистый ветер и перепады атмосферного давления.