РИАМО - 18 фев. Покупка апартаментов или квартир в «резиновых» домах из-за их дешевизны грозит серьезными проблемами в будущем, сообщил в интервью РИАМО член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Конечно, застройщики изначально рассчитывали, что будут продавать апартаменты гражданам в качестве жилья. Не хочу никого обижать, но и все владельцы апартаментов знали, что приобретают коммерческую недвижимость. Но они не понимали, что за этим статусом скрываются серьезные подводные камни», - сказал Колунов.

Он пояснил, что речь идет о гораздо более высоких тарифах на энергоносители и ЖКУ, а также иных налоговых ставках, нежели для жилых помещений.

«Покупателям зачастую говорили, что помещения можно будет узаконить в другом статусе. Этого, как мы знаем, не произошло. И экономия на стадии приобретения апартаментов вылилась в существенные переплаты в период проживания в них», - отметил депутат.

По его словам, в регионах с высокими ценами на жилье также распространена практика строительства «резиновых» домов.

«Частник возводит большой объект на участке ИЖС с множеством комнат, где есть туалет и ванная, а потом продает доли этого дома как квартиры. Это незаконно, но пока человек строит такой дом, он считается законопослушным гражданином. Как только он начинает продавать доли, отчуждая их все большему количеству людей, дом по параметрам попадает в категорию многоквартирных, и тогда частник нарушает закон, такую постройку нужно снести», - сказал Колунов.

Пытаясь сэкономить и купить «жилье» в два раза дешевле, люди идут на риск. В итоге они могут оказаться и без денег, и без жилья, резюмировал парламентарий.

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