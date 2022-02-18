РИАМО - 18 фев. Проблема обманутых дольщиков остается актуальной для Подмосковья, однако регион, без сомнения, своевременно с ней справится, сообщил в интервью РИАМО член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу разобраться с вопросом обманутых дольщиков до конца 2023 года.

«Московской области в этом плане «досталось» больше всех. Но вы знаете, как требователен Андрей Юрьевич Воробьев. Практически еженедельно в регионе сдают или заселяют проблемные объекты. Поэтому нет сомнений, что Подмосковье выполнит задачу, несмотря на сложности, и к 2023 году 25 тыс. обманутых дольщиков получат ключи от собственных квартир», - сказал Колунов.

Он добавил, что нуждается в урегулировании и вопрос с недостроями-таунхаусами. Раньше понятий «таунхаус» и «инхаус» в законодательстве не было, но ситуация изменилась.

«Госдума в конце прошлого года приняла законопроект о домах блокированной застройки и многоэтажных жилых комплексах, который вступает в силу уже с 1 марта текущего года. Таким образом, таунхаусы приравниваются к жилью, на которое распространяется действие закона №214-ФЗ (документ регулирует долевое строительство — ред.). Это поможет защитить потенциальных обманутых дольщиков», - отметил депутат.

Также вступившие в силу поправки в законодательство защитят право граждан распоряжаться совместной собственностью в таунхаус-поселке.

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