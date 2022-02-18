РИАМО - 18 фев. С прошлого года у жителей столицы появилась возможность получать лекарственные препараты в аптеках по электронному рецепту, предъявив QR-код на экране телефона. Таких рецептов выписали уже 16 млн штук, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Электронные рецепты с QR-кодом — это удобное для пациентов решение. Теперь нет риска потерять или забыть рецепт, как и нет нужды носить его с собой. Цифровой код можно просто показать фармацевту в аптеке на экране смартфона», — сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

За год с момента запуска сервиса врачи оформили свыше 16 млн электронных рецептов. В эту цифру входят рецепты на лекарства за полную стоимость, а также льготные. С недавних пор последние стало возможным получать их не только в аптечных пунктах при поликлиниках, но и в коммерческих аптеках.

Использование электронных рецептов позволяет врачу не распечатывать бланки, а пациентам не нужно их носить с собой. Теперь достаточно лишь показать специальный QR-код. Сотрудник аптеки получит необходимую информацию о назначенных лекарствах.