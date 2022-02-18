РИАМО - 18 фев. Вопросы расселения аварийного жилья, помощи обманутым дольщикам и модернизации коммунальной инфраструктуры по-прежнему актуальны для Московской области, сообщил в интервью РИАМО член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Колунов был избран в Госдуму от 120 округа — это подмосковные Красногорск, Солнечногорск, Клин, Лотошино, Истра, Восход, Волоколамск и Шаховская. Здесь функционирует штаб депутатов 120 округа, куда также входят парламентарии из Московской областной думы и муниципалитетов.

«И здесь мы исполняем поручения и наказы избирателей, отрабатываем народную программу «Единой России» как команда губернатора Подмосковья. Благодаря консолидации сил работа в рамках одного округа идет гораздо эффективнее. Каждый из нас — универсальный депутат, но со своей специализацией. Еще есть приоритетные проекты», - сказал Колунов.

Он уточнил, что в Дедовске необходимо построить гостиницу для профессиональных спортсменов при стадионе «Гучково». Аналогичный запрос есть и в Восходе.

«Я веду переговоры с инвесторами, которые профессионально занимаются такими задачами. В Лотошино, Солнечногорске и Истре необходим ремонт очистных сооружений. Еще у Солнечногорска своя экологическая повестка — очистка озера Сенеж. И везде остается актуальным расселение аварийного жилья», - отметил депутат.

По его словам, по федеральной программе до 2025 года предусмотрено переселение 634,45 тыс. человек по всей стране. Общий объем федерального финансирования превышает 612,6 млрд рублей.

Колунов добавил, что также нужно решать проблему обманутых дольщиков, повышать качество жизни людей.

«Очень долго в городах ничего не ремонтировали, в некоторых из них износ коммунальных сетей составляет 80-90%. На сегодняшний день уже подписаны 6 концессионных соглашений по инженерии, которые должны исправить ситуацию. Процесс решения этих и других проблем я буду контролировать», - отметил парламентарий.

Он также отметил важность тесной работы с подмосковным правительством.

«Благодаря поддержке и доверию губернатора Московской области Андрея Воробьева и его команде мы разрабатываем законодательные инициативы, которые, в случае успешного принятия парламентом нашей страны, будут работать на благо не только Подмосковья, но и всей России», - заключил Колунов.

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