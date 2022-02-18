РИАМО - 18 фев. У полностью привитых от коронавируса пациентов в случае заражения штаммом омикрон может наблюдаться ряд симптомов, среди которых усталость и лихорадка, сообщает Газета.ru.

Соответствующее исследование провели ученые из Норвегии. Его итоги опубликованы в европейском медицинском журнале Eurosurveillance.

По словам специалистов, речь идет о таких симптомах, как насморк, кашель, усталость, головная боль, боль в горле, мышечные боли, лихорадка и чихание. При этом у ряда пациентов также наблюдалось снижение аппетита, обоняния, вкуса и затрудненное дыхание.

Омикрон опаснее других штаммов коронавируса из-за более высокой заразности. Он передается в 4,2 раза быстрее предшественника – дельта-штамма.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что среди всех выявляемых возбудителей коронавирусной инфекции в России штамм омикрон обнаруживается в 72,5% случаев.