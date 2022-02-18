РИАМО - 18 фев. В Подмосковье поступила анонимная информация с угрозой минирования 9 торговых и торгово-развлекательных центров в 7 городских округах. Угроза оказалась ложной, подозрительных предметов не выявлено, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация об анонимных сообщениях с угрозой минирования поступила днем 17 февраля.

Неизвестный сообщил, что существует угроза взрыва в ТЦ «Капитолий», ТЦ «Твой дом», ТЦ «Вегас», ТЦ «Твой Дом», ТРЦ «МЕГА», ТЦ «Чайна Таун», ТРЦ «Вегас». Данные торговые комплексы расположены на территории Орехово-Зуева, Красногорска, Мытищ, Котельников, Ленинского округа, Химок и Одинцовского округа.

По данным спасателей, из торговых центров эвакуировали более 7,6 тыс. человек. Все объекты обследовали к 18:50. Взрывоопасных веществ и подозрительных предметов обнаружено не было. Угроза оказалась ложной.

Ранее в Москве неизвестный разослал сообщения о минировании всех торговых центров, вокзалов и судов на территории. Данные информация не подтвердилась.