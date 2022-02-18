РИАМО - 18 фев. В России необходимо готовить собственных специалистов-каменщиков, чтобы эта профессия окончательно не умерла, сообщил в интервью РИАМО член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он отметил, что на сегодняшний день дешевле всего строить дома из газобетона или силикатного кирпича.

«Такой дом можно построить высотой до пяти этажей, но, на мой взгляд, такая конструкция будет выглядеть некрасиво. Строить дом из кирпича дорого, а профессия каменщика в нашей стране умирает: на объектах трудятся специалисты из Вьетнама и Кореи. Это направление нужно поддерживать и развивать», - сказал Колунов.

По его мнению, в России строятся достаточно качественные дома при условии, что застройщик не спешит.

«На стройке не должно быть гонки, все этапы нужно проходить согласно календарному плану — тогда в стране будут и качественные инженерные сети, и качественные дома», - считает депутат.

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