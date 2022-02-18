РИАМО - 18 фев. В рамках региональной программы капитального ремонта в текущем году на территории Восточного административного округа столицы установят 283 новых лифта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что всего в городе в 2022 году планируется заменить около 2,2 тыс. лифтов.

В доме №7 на 2-й улице Бухвостова в районе Преображенское установят 11 новых подъемных механизмов. Это 16-этажное здание с 9 подъездами, его возвели в 1997 году.

На Новокосинской улице расположены два 22-этажных панельных жилых дома 1997 года постройки. Они стали самыми высокими зданиями Восточного округа, в которых обновят лифты.

Самое старое здание ВАО, где заменят подъемные механизмы – это 5-этажный дом в районе Соколиная Гора. Его построили в 1952 году. Здание имеет 2 подъезда. ​