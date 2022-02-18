РИАМО - 18 фев. Реконструкцию ледового дворца проведут в столичном парке «Сокольники», после чего объект станет современным физкультурно-оздоровительным комплексом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Здесь разместятся две ледовые арены для хоккеистов: 58 на 26 м и 60 на 30 м, спортивный зал и зал для занятий мини-футболом. Предусмотрены зоны, где будут работать шахматно-шашечный клуб, СПА-центр с купелью, медицинский кабинет, раздевалки, буфет и магазины спортивных товаров», — сказал руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Ледовый дворец располагается по адресу: улица Сокольнический Вал, владение 1б. Ранее там находился открытый летний каток. В 1970 году его переоборудовали в ледовый дворец, однако последнее время он не работает.

После реконструкции габариты здания не изменятся. При его отделке специалисты будут использовать современные материалы прежней цветовой гаммы.

В ходе реконструкции специалисты также обновят инженерные сети здания. На территории, прилегающей к ледовому дворцу, проведут благоустройство и создадут зоны отдыха.