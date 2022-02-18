РИАМО - 18 фев. В минувшем году в Подмосковье построили рекордные 9,5 млн кв. м жилой недвижимости, сообщил в интервью РИАМО член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«По моим прогнозам, в 2022 году построят меньше, чем в 2021-м. В прошлом году у всех были высокие темпы строительства, в Московской области был поставлен настоящий рекорд — 9,5 млн кв. м жилья», - сказал Колунов.

Он отметил, что застройщики смогли пережить ковидный кризис благодаря существенному снижению ставки по ипотеке и субсидированию процентной ставки при проектном финансировании. Также строительную сферу поддерживали на региональном уровне. В результате спрос на жилье был повышенным.

«Если говорить о прогнозных оценках, то спрос будет сокращаться частично по объективным причинам. Но государство будет стимулировать отрасль за счет расселения аварийного жилья, программ реновации. <...> Снижение спроса скажется на уменьшении предложения. Просто строить будут меньше», - заключил депутат.

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