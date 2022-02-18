РИАМО - 18 фев. Россиянам, планирующим покупку квартиры, не стоит надеяться на падение цен в будущем, а приобретать недвижимость сейчас, сообщил в интервью РИАМО член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Нет оснований думать, что цены пойдут вниз, ведь выросла себестоимость строительства на 35-40% в зависимости от проекта. Например, окна в два раза подорожали, металл вырос в цене в 2,5 раза, утеплитель — в 2 раза, себестоимость работ подорожала на 40%. <...> Людям могу посоветовать только одно: покупайте сейчас, завтра будет дороже», - сказал Колунов.

При этом депутат предостерег от покупки апартаментов, потому что этот вид недвижимости все еще имеет статус нежилых помещений.

Колунов пояснил, что цену продажи застройщик утверждает по согласованию с банками, которые определяют рентабельность объекта. Также на застройщике лежит обязанность строительства дорог и соцобъектов.

«До тех пор, пока государство и банки будут одинаково относиться ко всем застройщикам, строительство будет развиваться только в крупных городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Химках. А в более удаленных городах — Можайске, Шатуре, Протвине — будет идти крайне медленно. Или же там вообще ничего не появится, потому что застройщик не сможет выдержать такой нагрузки», - считает парламентарий.

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