РИАМО - 18 фев. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что тренеры российской фигуристки Камилы Валиевой холодно ее встретили после выступления в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Об этом пишет «Чемпионат».

15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе не смогла завоевать медаль ОИ-2022 — она стала только четвертой. Золото взяла россиянка Анна Щербакова, а серебро досталось Александре Трусовой. На третьем месте — японка Каори Сакамото.

«После выступления Валиевой я видел, как ее встречали сопровождающие с холодом. У меня даже мурашки по коже пошли, холодно было на это смотреть. Вместо того, чтобы приободрить ее, я видел, что вокруг нее атмосфера холода. Если посмотреть на то, как люди в ее окружении проявляли себя в жестах, это были жесты отречения, неприятия», — сказал Бах.

Президент МОК удивлен подобному отношению к российской спортсменке и не понимает, как «можно быть настолько холодным к своему спортсмену».

Ранее СМИ сообщали, что Валиеву не допустили до участия в показательных выступлениях на гала-вечере зимней Олимпиады в Пекине. Закрытие Игр пройдет 20 февраля.