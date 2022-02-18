РИАМО - 18 фев. В вечернее время на дорогах Москвы прогнозируются пробки в 8 баллов из 10 возможных. Утром плотность движения на городских улицах оценивается в 3 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Наиболее напряженная дорожная ситуация ожидается в центре мегаполиса: на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на ряде участков МКАД. На образование пробок могут повлиять мелкие ДТП и дорожные работы.

К примеру, из-за строительных работ будет ограничено движение на 85-м и 90-м км МКАД, проспекте Мира, Рижской и Лужнецкой эстакадах и Волгоградском проспекте в районе дома №45.

Автомобилистам рекомендуют в час пик пересесть на общественный транспорт. Для передвижения по центру города лучше выбирать метро, это поможет сэкономить время в пути.