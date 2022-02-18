РИАМО - 18 фев. Команды, занимающиеся созданием и внедрением передовых медицинских технологий в Москве, получат гранты на использование облачного сервиса «Яндекса», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Благодаря новому соглашению они (медицинские стартапы - ред.) смогут получить гранты на сумму до 1,5 млн рублей на использование технологической инфраструктуры одного из лидеров российского и мирового рынка облачных сервисов Yandex.Cloud», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что такая мера поможет стартапам увеличить темпы разработки продуктов на базе искусственного интеллекта. Это позволит добиться высокого уровня безопасности и конфиденциальности медицинских данных.

Генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин добавил, что использование инфраструктуры «Яндекса» (вычислительные и сетевые мощности, хранение данных и так далее) даст командам стартапов возможность совершенствовать свои продукты.