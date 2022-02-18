РИАМО - 18 фев. Признание апартаментов в деловом центре «Москва-Сити» жилыми помещениями повлечет за собой необходимость строить рядом с небоскребами детские сады, школы и поликлиники. Обеспечение жильцов апартаментов социальной инфраструктурой станет огромной нагрузкой для города, сообщил в интервью РИАМО член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, проблема статуса апартаментов сложная и многоаспектная. Юридически владельцы апартаментов проживают в нежилых помещениях.

«Возьмем, например, «Москва-Сити», где много квадратных метров именно таких нежилых помещений, пригодных для жилья с обывательской точки зрения. Но действующие нормативы жилой застройки никто не отменял: если эти миллионы квадратных метров признать юридически жилыми помещениями, власти должны будут построить соответствующую инфраструктуру — школы, детские сады, поликлиники», - сказал Колунов.

По его словам, в регионах почти нет апартаментов, поэтому там таких трудностей возникнуть не должно.

«А вот в Москве, Санкт-Петербурге и частично в Подмосковье ситуация куда сложнее. В Москве в случае признания апартаментов жилыми помещениями на город ляжет огромная нагрузка, причем не только финансовая, ведь для новых соцучреждений нужно найти место. Где в «Москва-Сити» построить школы и детские сады?» - отметил парламентарий.

В такой ситуации высотки с апартаментами можно выделить в специфическую категорию, добавил Колунов.

«Эти нюансы должен учесть законопроект «О многофункциональных зданиях», или, как его называют, «Закон об апартаментах». Сейчас он направлен на доработку в регионы. Закон вводит понятие многофункциональных зданий, требования к ним, устанавливает их статус и статус помещений, которые находятся внутри», - сказал депутат.

По его словам, думский комитет по строительству и ЖКХ поставил задачу окончательно доработать этот законопроект в 2022 году.

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