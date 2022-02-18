РИАМО - 18 фев. Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции в столичном метро, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 17 февраля на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской ветки. Сотрудники полиции остановили двух мужчин для проверки документов. Один из них отказался, после чего начал толкать и замахиваться руками на правоохранителей. Второй мужчина ударил ногой сотрудника в область туловища, а другому полицейскому нанес несколько ударов в голову, после чего сбежал.

«Подозреваемый 2000 года рождения задержан на месте преступления. В ближайшее время следователи приступят к проведению с ним необходимых следственных действий», – сказала Иванова.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Второго мужчину сейчас разыскивает полиция.