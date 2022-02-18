РИАМО - 18 фев. При строительстве домов в Московском регионе стоит отказаться от использования технологии «мокрых» фасадов, которая подразумевает фасадное утепление здания под штукатурку, сообщил в интервью РИАМО член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Будь моя воля, я запретил бы строить дома с «мокрыми» фасадами в Московском регионе. Из-за постоянных перепадов температур, свойственных нашему климату, в штукатурке появляются микротрещины, куда попадает влага. В течение года-двух штукатурка начинает отваливаться, нужно проводить капитальный ремонт стен, за который вынуждены будут платить жильцы такого дома», - сказал Колунов.

Он пояснил, что «мокрые» фасады не запрещают, потому что это дешевая технология.

«Застройщики говорят, что это единственный способ построить что-то приличное», - добавил депутат.

Также Колунов рассказал, почему не все новые жилые комплексы выглядят красиво и как исправить ситуацию с помощью законодательства.

«Сейчас города застраивают по генплану, в котором указано, сколько должно быть школ, дорог. Но мастер-плана с информацией о перспективах развития сегодня у городов нет. Поэтому к внешнему виду некоторых зданий возникают претензии. Я считаю, что субъектам Российской Федерации нужно дать возможность согласовывать проекты: пусть этим занимаются региональные министерства строительства и главы муниципалитетов. В этом заключается одна из моих законодательных инициатив», - отметил Колунов.

Колунов избран в Госдуму от 120 округа — это подмосковные Солнечногорск, Клин, Лотошино, Истра, Красногорск, Восход, Волоколамск и Шаховская.

Полную версию интервью читайте на сайте РИАМО>>