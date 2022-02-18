РИАМО - 18 фев. Двое мужчин напали на двух сотрудников полиции во время проверки документов на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки, сообщает пресс-служба московского главка МВД РФ.

Инцидент произошел 17 февраля на платформе станции. Правоохранители остановили двух мужчин для проверки документов, на законные требования сотрудников неизвестные ответили отказом. После этого они напали на полицейских и избили их, а также попытались бежать.

Одного из хулиганов удалось оперативно задержать, второй мужчина скрылся. В настоящий момент проводятся мероприятия по его розыску и задержанию.

Полицейские обращались в медучреждение. Следственными органами по факту нападения на сотрудников полиции принято процессуальное решение.