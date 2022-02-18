РИАМО - 18 фев. В пятницу в Московском регионе будет облачная погода, ожидаются небольшие осадки и до плюс 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1 - плюс 3 градуса, по Московской области - от минус 1 до плюс 4 градусов.

Скорость порывов юго-западного ветра может достигать 14 м/с. Атмосферное давление будет ниже климатической нормы и днем составит 731 мм рт. ст.

Жителям столичного региона советуют быть внимательными к своему самочувствию и выполнять рекомендации врача.