РИАМО - 18 фев. В текущем году в Москве планируют заменить 23 млн кв. м асфальта. Новое покрытие появится на крупных магистралях, во дворах домов и проездах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание, ежегодно весной после установления постоянных положительных температур воздуха начинаются работы по ремонту дорожного полотна», — сказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что новый асфальт появится на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах.

Работы по замене дорожного полотна в 2022 году пройдут на Ленинском и Комсомольском проспектах, Каширском и Ярославском шоссе, улицах Новая Басманная и Бакунинская.

Столичные дороги ремонтируют каждый год. Это связано с большой интенсивностью движения в мегаполисе и перепадами температур осенью и зимой. Из-за резких перепадов образовываются колеи, которые негативно отражаются на дорожной безопасности.

После того, как заменят асфальт, на него нанесут дорожную разметку.