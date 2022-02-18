РИАМО - 18 фев. В текущем году в Москве планируют заменить 23 млн кв. м асфальта. Новое покрытие появится на крупных магистралях, во дворах домов и проездах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Он уточнил, что новый асфальт появится на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах.
Работы по замене дорожного полотна в 2022 году пройдут на Ленинском и Комсомольском проспектах, Каширском и Ярославском шоссе, улицах Новая Басманная и Бакунинская.
Столичные дороги ремонтируют каждый год. Это связано с большой интенсивностью движения в мегаполисе и перепадами температур осенью и зимой. Из-за резких перепадов образовываются колеи, которые негативно отражаются на дорожной безопасности.
После того, как заменят асфальт, на него нанесут дорожную разметку.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии