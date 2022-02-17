РИАМО - 17 фев. В Подмосковье с начала текущего года предоставили порядка 24 тыс. госуслуг по земле. Эти услуги в регионе весьма востребованы. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

В Подмосковье уже седьмой год идет планомерная работа по цифровизации госуслуг, в том числе и в сфере имущественно-земельных отношений. Благодаря возможности подать заявление онлайн, процесс получения госуслуг сегодня стал еще проще, а главное — быстрее.

«Оптимизация госуслуг постоянно продолжается. Для удобства жителей Минмособлимущество обновляет услуги и добавляет новые. Электронные операции по земле — достаточно востребованная область. Мы видим, что ежегодно число обращений именно в формате онлайн растет. Так, с начала 2022 года порядка 24 тыс. госуслуг по земле предоставили в Подмосковье»,— отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она напомнила, что удобство подачи заявлений через портал также заключается в том, что в профиле каждой услуги РПГУ МО размещена информация о сроках ее предоставления, перечне необходимых документов, а также административный регламент.

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