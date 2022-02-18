РИАМО - 18 фев. Сегодня в России отмечают День образования транспортной полиции, а во всем мире – День батарейки, который призван напомнить людям о маленьком, но очень нужном изобретении.

День образования транспортной полиции

Неофициальный праздник — День образования транспортной полиции — отмечают в России 18 февраля. Это профессиональный праздник тех, кто отвечает за безопасность на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта страны.

Возникновение праздника уходит в XIX век: уже тогда существовали жандармы, обеспечивающие порядок на железной дороге. После революции 1917 года этим занялись сотрудники милиции. В 1919 году был подписан декрет ВЦИК «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны». Он считается первым документом на пути создания крепкой федеральной структуры.

Сейчас безопасность на российском транспорте обеспечивают сотрудники Главного управления на транспорте МВД. В этот день их поздравляют высшие чины МВД, проходят концерты и награждения.

День батарейки

18 февраля свой день рождения отмечает такое маленькое, но в то же время очень важное и нужное изобретение, как батарейка. В этот день — только в 1745 году — родился итальянский ученый-физик, один из основоположников учения об электричестве, химик и физиолог Алессандро Вольта. Именно его фамилия стала единицей измерения электрического напряжения — вольт.

Частью его экспериментов и открытий стала работа над первым в мире гальваническим элементом, названным Вольтовым столбом. По сути, это открытие и изобретение стало прообразом современных батарей.

В последствие его изобретение распространилось по всему миру. Современный человек не может себе представить жизнь без батареек. Они окружают его везде – дома, на учебе, на работе и в других местах.

Это неофициальный праздник, но распространяется по всему миру и отмечается во многих странах.

День памяти святой мученицы Агафьи

Православная церковь 18 февраля чтит память мученицы Агафьи Панормской. Этот день считается поминальным. Его еще в народе называли Агафьей скотницей. Агафья — покровительница домашнего скота и защитница от огня.

Агафья родилась в христианской семье в городе Панорм (Палермо). Когда при императоре Декии (249-251 гг.) начались гонения христиан, девушка решила принять мученический венец. Ее красота очаровала местного правителя Квинтиана. Он пытался переубедить Агафью в вере, а также соблазнить роскошью и ласками, но все попытки провалились. Тогда Квинтиан подверг девушку жестоким пыткам. Агафья терпеливо перенесла все страдания и умерла в темнице. На месте ее упокоения христиане построили церковь.