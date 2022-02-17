РИАМО - 17 фев. Социальное пособие на погребение в Подмосковье с 1 февраля 2022 года проиндексировано и составляет 6 964,68 рубля в соответствии с решением правительства региона, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В соответствии с законом социальное пособие можно получить в случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить похороны», — отметил зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

Размер пособия равен стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. Этот вид материальной поддержки от государства может служить подспорьем для жителей Подмосковья, понесших утрату.

Выплата пособия на погребение производится в день обращения: органом, в котором умерший получал пенсию; организацией, которая являлась страхователем по обязательному социальному страхованию по отношению к умершему на день смерти; органом соцзащиты населения по месту жительства в случаях, если умерший не работал и не являлся пенсионером; территориальным органом Фонда социального страхования РФ, в котором был зарегистрирован в качестве страхователя умерший.

За соцпособием необходимо обратиться не позже, чем через 6 месяцев со дня смерти. Выплата производится на лицевой счет заявителя в банке или через почтовое отделение на основании справки о смерти, выданной органами ЗАГС. Причиной для отказа в выплате пособия является получение услуг на погребение по гарантированному перечню.

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