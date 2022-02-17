РИАМО - 17 фев. В январе 2022 года комитетом по конкурентной политике продано и сдано в аренду 219 объектов недвижимости. Это почти в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 154 объекта, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Самыми популярными объектами для аренды и продажи по-прежнему остаются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство. Их в ходе аукционов в первый месяц 2022 года реализовано более 176.

Также в январе 2022 года реализовано 4 земельных участка сельхозназначения и 39 объектов – зданий, помещений, земельных участков для ведения предпринимательской деятельности.

Сейчас в заявочной кампании находится 571 лот: 472 лота предназначены для аренды, 99 для продажи.

Один из объектов расположен в г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского г.о. Здесь предлагают приобрести земельный участок площадью 1 500 кв.м для строительства жилого дома, в пешей доступности от остановок общественного транспорта. Начальная цена продажи – 1 210 000 рублей.

Также объявлена конкурентная процедура по аренде земельного участка площадью 10 000 кв.м под размещение склада в городе Клин. Через город проходит транспортная артерия «Москва-Санкт-Петербург» и новый участок трассы М11, что позволяет оптимизировать процессы доставки товаров и услуг. Арендатор получит возможность пользоваться землей в течение 13 лет 2 месяцев. Начальная цена годовой арендной платы – 706 300 рублей.

Доля реализации объектов на земельно‑имущественных торгах в Подмосковье достигла 95%>>