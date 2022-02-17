РИАМО - 17 фев. Жители Ступина 18 февраля могут принять участие в обсуждение проекта благоустройства проспекта Победы, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Общественное обсуждение пройдет в формате предпроектного семинара, по итогам которого концепция благоустройства будет сформирована с учетом мнения участников встречи.

«Только благодаря коммуникации с жителями мы понимаем, какие виды работ на территории будут интересны и востребованы. Мы понимаем, что у людей разного возраста свое видение территории. Поэтому наша задача – сделать территорию комфортной и привлекательной как для семей с детьми, так и для молодежи и пожилых жителей», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Начало встречи – в 17 часов. Мероприятие пройдет в городе Ступино, проспект Победы, д. 18/43.

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