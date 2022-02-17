РИАМО - 17 фев. Сотрудники полиции задержали в Одинцовском округе 52-летнего мужчину, который перегородил своей машиной проезд кареты скорой помощи и напал на ее водителя, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.
Бригада медиков возвращалась с вызова и остановилась возле одного из домов в поселке ВНИИССОК. Между водителем и неизвестным мужчиной произошел дорожный конфликт.
Дебошир препятствовал проезду кареты скорой помощи, перегородив движение своим авто, а также избил водителя и скрылся. Хулигана удалось оперативно задержать.
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента.
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