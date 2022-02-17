РИАМО - 17 фев. Опубликована закупка на капитальный ремонт МОУ «СОШ № 5» (дошкольные группы «Спутник») в городском округе Воскресенск, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках муниципальной программы «Образование» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Воскресенск Московской области.

Согласно данным закупки, начальная (максимальная) цена контракта составляет 76,7 млн руб.

Завершение капитального ремонта запланировано на август 2022 года.

Капитальный ремонт проведут более чем в 300 школах Подмосковья>>