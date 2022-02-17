РИАМО - 17 фев. Новая трансформаторная подстанция для снабжения электричеством дачного поселка «Первомайка» заработала в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Строительство новой подстанции было необходимо из-за недостатка мощности прежнего объекта. Существовавшая подстанция не справлялась с нагрузкой и не могла обеспечить электроснабжение всего дачного поселка, в котором насчитывается около 100 домов.

Работы по обустройству новой трансформаторной электроподстанции были проведены в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией «Мособлэнерго».

Мощность нового объекта электроснабжения составляет 250 кВА. Теперь подстанция полностью удовлетворяет потребности СНТ.

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