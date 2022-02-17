РИАМО - 17 фев. Управление Росреестра по Московской области проверило компании на своевременное погашение задолженности по зарплате в организациях. В том числе рассматривали фирмы, находящиеся в процедурах банкротства, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, были рассмотрены вопросы о состоянии законности в сфере оплаты труда в связи с имеющейся задолженностью по ООО СПХ «Наука», ООО «Зарайский электротехнический завод», ООО «Светлайн», АО «Авангард», ООО «ВКО компьютерные медицинские технологии» и другие.

Только ООО «Зарайский электротехнический завод» подтвердило погашение задолженности.

Руководителям остальных организаций и арбитражным управляющим дано поручение о погашении имеющийся задолженности по заработной плате в кратчайшие сроки.

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