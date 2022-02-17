РИАМО - 17 фев. Компания «Мособлэнерго» планирует провести 5 213 обучающих мероприятий для своих работников на базе отраслевого «Энергетического института повышения квалификации АО «Мособлэнерго» в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Проведение большей части запланированных обучений необходимо по закону и направлено на закрепление знаний работников в областях охраны труда и техники безопасности. В 2022 году «Мособлэнерго» планирует провести 3 903 таких мероприятия.

Первичное обучение по профессии рабочего планируется провести для 379 работников филиалов, переподготовку по профессии организуют для 409 человек, для 57 рабочих планируется провести курсы повышения квалификации.

Также по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации направятся на обучение 465 руководителей и специалистов компании.

Помимо прочего, работники «Мособлэнерго» посетят тематические семинары, конференции и курсовое обучение. Темы обучающих занятий затронут все сферы деятельности компании.

Работа по вопросам профессиональной подготовки персонала выполняется в соответствии с утвержденным планом обучения в компании. В 2021 году на базе «Энергетического института повышения квалификации АО «Мособлэнерго» было проведено 5 096 обучающих мероприятий для работников.

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