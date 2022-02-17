РИАМО - 17 фев. С 4:00 до 11:00 18 февраля на территории Московской области передано экстренное предупреждение из-за ветра с порывами 15-20 м/с, мокрого снега и дождя, сообщили в ГУ МЧС России по Подмосковью.

При сильном ветре нужно убрать со двора и балконов хозяйственные вещи, машину поставить в гараж или подальше от деревьев. Пешеходам нужно обходить стороной шаткие строения и деревья.

При мокром снеге автомобилистам нужно быть предельно внимательными за рулем, а лучше всего отказаться от поездок. Пешеходам нужно с особой осторожностью переходить проезжую часть.

В случае необходимости жителям Подмосковья рекомендуют обращаться в Главное управление МЧС России по телефону доверия 8 (498)-505-41-70, а также по телефону спасения - 112.

Циклон «Иления» принесет в Московский регион ветер и перепады атмосферного давления>>