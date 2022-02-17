РИАМО - 17 фев. Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба подготовилась к действиям в условиях сильного ветра, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Подмосковья.

В ближайшие часы порывы ветра в Подмосковье будут достигать 15-20 метров в секунду.

В связи с непогодой в повышенную готовность переведены силы и средства подмосковной областной аварийно-восстановительной службы.

Особое внимание уделено подготовке мобильных электростанций, а также передвижных котельных и канализационно-насосных станций, способных обеспечить бесперебойную подачу коммунальных услуг в случае возможных технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения региона.

Циклон «Иления» принесет в Московский регион ветер и перепады атмосферного давления>>