РИАМО - 17 фев. Педиатр и инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что детский иммунитет способен вырабатывать больше антител к Covid-19, так как у малышей более стойкий и пластичный иммунитет, сообщает Газета.ru.
По его словам, количество выработанных антител зависит от возраста ребенка.
Проще всего сформировать иммунитет к коронавирусу с помощью прививки. На территории страны можно бесплатно вакцинироваться одним из отечественных препаратов в любом из пунктов.
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