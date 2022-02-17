РИАМО - 17 фев. Педиатр и инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что детский иммунитет способен вырабатывать больше антител к Covid-19, так как у малышей более стойкий и пластичный иммунитет, сообщает Газета.ru.

По его словам, количество выработанных антител зависит от возраста ребенка.

«Не все дети формируют иммунитет на коронавирусную инфекцию. Не такой большой процент детей является серопозитивным, когда мы можем увидеть эти антитела. То есть, чем старше ребенок, тем чаще формируется антительный ответ, чем младше ребенок, тем реже формируются антитела», — сказал он.

Проще всего сформировать иммунитет к коронавирусу с помощью прививки. На территории страны можно бесплатно вакцинироваться одним из отечественных препаратов в любом из пунктов.

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