РИАМО - 17 фев. Тематический «круглый стол» на площадке Мосгордумы, на котором обсудят правила дорожного движения для средств индивидуальной защиты, планируют организовать в марте, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Мосгордума держит на контроле тему регулирования правил передвижения на средствах индивидуальной мобильности, мы несколько лет занимаемся данной проблематикой и предлагаем пути законодательного решения. Кроме того, МВД и Минтранс подготовили изменения в ПДД, однако они пока не приняты. В связи с этим уже в марте вернемся к обсуждению этого актуального вопроса и проведем тематический «круглый стол» на площадке МГД», — написал Шапошников на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что осенью прошлого года в стране предложили ввести дополнительные дорожные знаки, которые будут регулировать скорость движения гироскутеров, электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности до 35, 25 и 15 км/ч.

Также Шапошников призвал москвичей делиться в комментариях к посту предложениями по этой теме, а еще задавать интересующие вопросы.

«В том числе, я знаю, что очень многих волнует вопрос передвижения курьеров по городу — порой их опасная езда на велосипедах и самокатах по тротуарам приводит к столкновениям с пешеходами, а на дороге — с водителями. Давайте подумаем, как исправить ситуацию!» — резюмировал председатель Мосгордумы.

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